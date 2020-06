Il Dortmund saluta Hakimi: "Grazie, ti auguriamo il meglio per la tua carriera"

Anche il Borussia Dortmund ha voluto salutare Achraf Hakimi, dopo i due anni trascorsi in prestito in Germania, con un tweet sul proprio profilo ufficiale: "Ringraziamo Achraf Hakimi per il tempo in cui è stato a Dortmund e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera".

Gracias, Achraf!

We thank Achraf Hakimi for his time in Dortmund and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/6tmUViRDt1

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 30, 2020