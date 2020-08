Il Genoa è salvo con un piede e mezzo: al 45' è 3-0 con Sanabria e Romero

vedi letture

Due gol di Sanabria, tra il tredicesimo e il venticinquesimo, e la zuccata di Romero condizionano Genoa-Hellas Verona a fine primo tempo: è 3-0 per i rossoblù, assolutamente padroni del gioco. Partita che non conta nulla per gli scaligeri, che sembrano meno grintosi del solito, al netto di due o tre circostanze che potevano cambiare il risultato. Come al primo minuto quando Dimarco ha sul sinistro il possibile 1-0, ma il suo esterno si spegne sul fondo. Oppure quando, in un batti e ribatti in area, Pessina potrebbe insaccare a porta vuota, ma sbaglia il passaggio.

Il Genoa comunque sbaglia pochissimo, aspetta e riparte, anche perché l'1-0 è di ottima fattura: Lerager mette in mezzo con forza, Sanabria con una zuccata firma l'1-0 in bello stile. Il secondo gol arriva da un'invenzione di Pandev, a dir la verità lasciato troppo solo dalla retroguardia, sempre per Sanabria, pure lui decisamente poco marcato. A fine primo tempo, invece, arrivail 3-0 di Romero, con una combinazione volante su Rrahmani. All'ultimo minuto Pessina si scontra con Romero, avendo la peggio: esce in barella.