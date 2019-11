Il Lecce in Nazionale - Si rivede Imbula. Come sta Majer?

Non si sono ancora placate le polemiche per la sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio. Il Lecce, però, è chiamato a riscattarsi nel posticipo domenicale del tredicesimo turno di Serie A: al Via del Mare sarà di scena il lanciatissimo e sorprendente Cagliari di Rolando Maran, terzo in classifica e reduce da dieci risultati utili consecutivi.

SI RIVEDE IMBULA, MAJER OUT - Le notizie migliori per Fabio Liverani arrivano dalle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Giannelli Imbula, infatti, è titolare nelle due sfide disputate dalla Repubblica Democratica del Congo, entrambe pareggiate. Dopo due anni torna a giocare in Nazionale anche Shakhov, schierato dal 1' da Shevchenko contro l'Estonia. Novanta minuti per Benzar, che va in panchina con la Svezia ma è titolare contro la Spagna. Doppio impegno per Dubickas con l'Under-21 lituana, mentre Vera convince con la Colombia U23. Piccolo giallo sul mancato impiego di Majer con la Slovenia: infortunio o scelta tecnica?

PROBLEMI IN ATTACCO - Fabio Liverani cercherà di recuperare qualche elemento del reparto offensivo in vista della sfida di domenica. Babacar si è fermato a causa di un sovraccarico muscolare, mentre Falco, Farias e Tabanelli continuano a lavorare a parte. Allenamento differenziato anche per Lapadula che però dovrebbe esserci contro il Cagliari.