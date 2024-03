Il Milan aspetta Camarda: l'attaccante è pronto a firmare un contratto triennale

vedi letture

Brilla la stella di Francesco Camarda. Il baby attaccante del Milan classe 2008 sta facendo molto bene con la formazione Primavera rossonera tanto da guadagnarsi anche il meritato debutto fra i più grandi nei due match casalinghi contro Fiorentina e Frosinone entrambi portati a casa dalla squadra allenata da Stefano Pioli. Giocatore di grande qualità è già andato in doppia cifra fra Primavera 1 e Youth League mentre nella Coppa Italia di categoria ha realizzato tre reti in tre partite.

Brilla in Under 17

Prestazione convincenti col club, decisivo anche nella Nazionale. Nell'impegno dell'Under 17 contro il Belgio, Camarda è infatti entrato in campo sul punteggio di 2-0 per i Diavoli Rossi fino a che non si è letteralmente scatenato. L'attaccante rossonero infatti si è procurato un rigore, ha causato un autogol e ha segnato una doppietta contribuendo in maniera più che decisiva al successo degli azzurrini per 5-3.

Pronto un triennale

In questo momento il Milan attende con fiducia la fine della stagione quando il giocatore, che ha compiuto 16 lo scorso 10 marzo, firmerà il suo primo contratto da professionista. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, su di lui ci sarebbero le attenzioni anche del Borussia Dortmund oltre ad alcuni club di Premier League. Ma l'intenzione dei rossoneri è quella di tenere il giocatore proponendogli un triennale.