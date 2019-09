Il Milan può fare lo Slavia Praga? Giampaolo: "Lavoriamo per fare meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan domani può comportarsi come ha detto martedì sera lo Slavia Praga? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Giampaolo, allenatore del Milan, alla vigilia del derby. "Lavoriamo per fare meglio dello Slavia Praga, io credo si possa difendere anche tenendo la palla, non è necessario difendere stando nel fortino - ha detto l'allenatore rossonero -. A me piace difendere in maniera diversa. La nostra ambizione è fare tante cose, ma poi bisogna lavorarci sopra: idealmente a me non piace chi difende basso e lavora con la palla lunga, ma queste sono tutte cose che si acquisiscono attraverso il lavoro".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Marco Giampaolo.