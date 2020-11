Il mio futuro? Iachini: "La squadra mi segue. Vedremo cosa deciderà la società"

Nel post gara di Parma-Fiorentina 0-0, il tecnico viola Beppe Iachini ha commentato a DAZN anche le voci sulla sua posizione e sul possibile esonero: "La mia posizione? Sono voci che già c’erano lo scorso anno. Sono arrivato ed eravamo quartultimi, abbiamo fatto un grande lavoro nonostante il Covid e siamo arrivati decimi. Poi ce ne son successe di ogni, abbiamo perso per qualche giocatore importante per infortunio come Pezzella, Borja Valero, Ribery e ora Callejon. Perdere giocatori così, anche in allenamento, fa la differenza. La squadra meritava qualche punto in più, all’inizio abbiamo fatto ottime partite e quello è il nostro percorso. Ma i ragazzi seguono il lavoro, lavoriamo per ritrovare punti. Poi quello che si deciderà o non si deciderà non spetta a me dirlo, io sono contento di allenare la Fiorentina che è una squadra alla quale sono legato e affezionato. Gruppo e società mi sono sempre stati vicino, poi qualunque cosa si deciderà lo vedremo”.

