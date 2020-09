Il Monza non molla Ibra? Galliani: "In caso di Serie A magari ci faremo un pensierino"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, ha parlato ai microfoni di Telenova della possibilità che Zlatan Ibrahimovic in futuro giochi in Brianza e della sfida amichevole contro i rossoneri: "Quello di Zlatan era un giochino che facevamo lui ed io. E' chiaro ed evidente che l'ingaggio di Ibra non è fattibile per il momento per il Monza. Se andremo in Serie A magari un pensierino ce lo faremo. In B era chiaramente impossibile. Però era divertente, perché con Zlatan abbiamo un rapporto buonissimo. Non mi ha parlato per un anno e mezzo nel 2012, quando sono stato costretto a cederlo, ma poi è tornato il rapporto che avevamo prima. Milan-Monza? Anche il presidente l'ha vista. Io non sono potuto andare, perché il presidente era positivo e avevo pranzato con lui pochi giorni prima. Mi è dispiaciuto da morire non poter essere a San Siro".