Il Napoli e l'ex che piace di nuovo: in estate occhi su Duvan Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli torna a pensare a Duvan Zapata per l’attacco del prossimo anno. Una suggestione che in casa azzurra sta prendendo sempre più corpo, secondo il Corriere dello Sport che spiega come un osservatore di Giuntoli lo abbia seguito dal vivo in quasi tutte le ultime gare stagionali. La crescita del colombiano, a Napoli dal 2013 al 2015, non è passata inosservata e in estate, quando l’Atalanta ultimerà le pratiche per il riscatto dalla Samp dopo il prestito biennale, il club di De Laurentiis potrebbe tornare alla carica per il suo ex attaccante.