Il Napoli supera l'esame Bentegodi contro un buon Verona: gol di Milik e Lozano, finisce 0-2

Il Napoli ricomincia da dove aveva lasciato. Dopo aver trionfato in Coppa Italia, la squadra di Gennaro Gattuso ha trovato il suo quarto successo consecutivo in Serie A battendo l'Hellas Verona al Bentegodi. A decidere la sfida un colpo di testa di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che al 38esimo minuto ha spezzato l'equilibrio e ha regalato ai partenopei tre punti importanti su cui ha messo la firma anche Hirving Lozano.

Partita equilibrata e in bilico fino alla fine, fino alla rete in pieno recupero realizzata dal messicano ex PSV che ha fissato il punteggio sul definitivo 0-2. Non mancano i rimpianti per la squadra di Juric perché il Verona, che nel primo tempo s'è affacciato per tre volte con pericolosità dalle parti di Ospina prima dello 0-1, nella ripresa ha giocato in costante proiezione offensiva provando più e più volte a trovare una rete del pareggio che allo scoccare dell'ora di gioco aveva anche trovato, ma che è stata annullata per un tocco col braccio di Zaccagni, autore dell'assist per Faraoni.

Come contro l'Inter, Ospina anche questa sera tra i migliori in campo. Il portiere colombiano s'è mostrato particolarmente attento sui tanti cross giunti dalle corsie esterne e sui tiri dalla distanza di un centrocampo del Verona che col passare dei minuti ha sempre più preso il sopravvento su quello partenopeo.

Il Napoli, alla sua terza partita in dieci giorni, non ha giocato con la stessa brillantezza e pericolosità di dieci giorni fa ma ha portato comunque a casa il massimo risultato. Uno 0-2 che avvicina la Roma e conferma la bontà del lavoro difensivo dei ragazzi di Gattuso, anche stasera usciti indenni contro la grande rivelazione di questo campionato. Che anche stasera s'è rivelata tale.

