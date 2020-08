Il Parma nel futuro di Colley? Parla l'agente: "Speriamo, può essere uomo giusto per Liverani"

Luigi Sorrentino, agente dell'attaccante Ebrima Colley, classe 2000 dell'Atalanta che piace al Parma, ha parlato del possibile futuro del suo assistito nel corso di un'intervista a ParmaLive.com: “Parma può essere la chance giusta per il ragazzo, anche se questo Parma che sta nascendo sarà diverso da quello che ha valorizzato Kulusevski. Colley può essere il giocatore giusto per Liverani, ha voglia di uscire dall’Atalanta perché si rende conto che difficilmente potrà fare minutaggio importante, vuole mettersi in discussione e provare l’avventura in un’altra piazza. Spero che il prima possibile si possa chiudere e definire la trattativa”.