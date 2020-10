Il premier Conte sulle chiusure: "Bar e ristoranti fino alle 18. Stop a palestre e sale gioco"

In conferenza stampa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte commenta così il nuovo Dpcm firmato nelle scorse ore: "Bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno alle 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 potranno operare per asporto e consegne a domicilio. Ai ristoranti potranno sedere massimo 4 persone, salvo nuclei familiari più numerosi. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e termali. Chiudono le sale gioco, i parchi divertimento, i teatri, i cinema, le sale da concerto, oltre alle discoteche. Restano aperti invece i musei. Non sono più consentiti festeggiamenti, fino ad ora erano consentite 30 persone. Sono sospese le fiere e tutte le competizioni sportive tranne quelle professionistiche a livello nazionale. Per le scuole secondarie di secondo grado, incrementiamo la didattica a distanza nella misura del 75%. Incentiviamo lo smart working nelle pubbliche amministrazioni e lo raccomandiamo alle aziende private".

