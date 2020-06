Il punto sulla Liga - Benzema (2) e Asensio: il Real Madrid risponde al Barcellona

vedi letture

Il Real Madrid risponde al Barcellona e continua la lotta al vertice della Liga tra le due big iberiche. I catalani vincono 2-0 contro il Leganes: a segno Fati e Messi, i madrileni, invece, battono 3-0 il Valencia con Asensio al ritorno al gol dopo un lungo stop per inforutnio e la doppietta di Benzema. La lotta per gli altri due posti in Champions si infiamma: quattro squadre in quattro punti. Il Siviglia rallenta e pareggia 1-1 contro il Levante, l'Atletico Madrid si avvicina dopo aver battuto per 5-0 l'Osasuna (in evidenza Joao Felix doppietta e Llorente, un gol e due assist). I colchoneros superano la Real Sociedad che cade nel match contro l'Alaves, sconfitta pesante per la squadra basca che deve anche subire l'aggancio del Getafe che, però, approfitta solo in parte del k.o. della Real: 0-0 per la prossima avversaria dell'Inter in Europa League contro l'Espanyol.

Cosa succede in coda? Anche nella lotta per non retrocedere il quadro è molto fluido: dall'Eibar (28) al Leganes (23) ci sono cinque squadre in cinque punti, il Valladolid e il Betis sono le prime due squadre che possono definirsi, per il momento, lontane dalla retrocessione in Segunda Division.

Già tempo di campionato, con ritmi serrati: stasera, tra le tre partite in programma, spicca Siviglia-Barcellona (in programma alle ore 22.00). In campo alle 19.30 anche Granada-Villarreal e Maiorca-Leganes.

Prossimo turno

Granada-Villarreal oggi ore 19.30

Mallorca-Leganés oggi ore 19.30

Siviglia-Barcellona oggi ore 22

Espanyol-Levante sabato 20 giugno ore 14

Athletic Club-Real Betis sabato 20 giugno ore 17

Getafe-Eibar sabato 20 giugno ore 19.30

Atlético Madrid-Valladolid sabato 20 giugno ore 22

Celta Vigo-Alavés domenica 21 giugno ore 14

Valencia-Osasuna domenica 21 giugno ore 19.30

Real Sociedad-Real Madrid domenica 21 giugno ore 22

Classifica

1. Barcellona 64

2. Real Madrid 62

3. Siviglia 51

4. Atlético Madrid 49

5. Real Sociedad 47

6. Getafe 47

7. Villarreal 44

8. Valencia 43

9. Granada 42

10. Athletic Bilbao 39

11. Levante 35

12. Alavés 35

13. Osasuna 35

14. Betis 34

15. Valladolid 33

16. Eibar 28

17. Celta Vigo 27

18. Maiorca 25

19. Espanyol 24

20. Leganés 23