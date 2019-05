Il Real Madrid punta Eriksen. E la Juventus può tornare su Isco

© foto di J.M.Colomo

Aaron Ramsey quasi certamente non sarà l'unico rinforzo per la mediana della Juventus. Dalla Spagna - sottolinea il Corriere dello Sport - torna infatti a rimbalzare il nome di Isco. Non una novità, ma un'opzione che riacquista forza visto che il Real Madrid si starebbe muovendo in altre direzioni per il centrocampo.

L'eventuale arrivo di Eriksen - obiettivo reale delle merengues - libererebbe lo stesso Isco, tanto che la Juve potrebbe partire all'assalto (lo spagnolo ritroverebbe anche Cristiano Ronaldo con cui ha condiviso i successi al Real).

Il prezzo? Il Tottenham chiede 100 milioni per privarsi di Eriksen, ma il costo di Isco sarebbe sicuramente inferiore seppure ingente (attorno agli 80 milioni). In questo caso, la Juventus per mettere a segno il colpo sarebbe costretta a fare cassa con una o più cessioni eccellenti.