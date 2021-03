Il retroscena di Higuain: "All'epoca ho dovuto scegliere se andare al Real Madrid o al Milan"

Gonzalo Higuain e il Milan. Una storia che si è consumata in fretta e che, secondo quanto ha riferito l'attaccante argentino in un intervista a F12, poteva nascere molto prima. L'attaccante dell’Inter Miami ha raccontato un aneddoto che lo ha visto protagonista ai tempi del River Plate: “Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di ‘super galacticos’. Poi sono andato al Madrid e avrei dovuto finire al Castilla o addirittura in prestito in qualche altra squadra". Ma fu fatale l'incontro con Fabio Capello, tecnico del Real. "Mi ha visto all'opera e dopo un paio di allenamenti mi disse: ‘Tu rimani con noi’”.