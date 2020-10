Il Sassuolo ha centrato il suo obiettivo sul mercato. E occhio all'ultimo acquisto...

Missione compiuta. Il Sassuolo ha raggiunto quello che fin da inizio mercato era l'obiettivo da perseguire. "Quest'anno vogliamo trattenere tutti i nostri big", aveva ammesso a più riprese l'ad Giovanni Carnevali prima che le trattative prendessero ufficialmente il via. E oggi, col periodo trasferimenti oramai alle spalle, la società neroverde può tirare un sospiro di sollievo. Perché l'estate ha portato al Mapei Stadium offerte e interessamenti da ogni parte d'Italia e d'Europa, ma la risposta è sempre stata la stessa: ripassate il prossimo anno.

Boga, Locatelli, Berardi e non solo - Il giocatore più ambito è stato Jeremie Boga. Prima l'Atalanta, poi il Napoli (senza dimenticare i tentativi dall'estero). Il Sassuolo si è sempre trincerato dietro la valutazione extralarge superiore ai 40 milioni di euro e da lì non si è mosso. Risultato? Boga è rimasto e ora che è guarito dal Covid può rientrare a tutti gli effetti negli schemi di De Zerbi. Discorso simile per Manuel Locatelli: il suo percorso di crescita non ha lasciato indifferente la Juventus, ma anche in questo caso il Sassuolo ha avuto ragione. Domenico Berardi, poi: come sempre al centro di diverse trattative, come sempre blindato in neroverde. Oltre a loro, la società ha respinto gli assalti anche per gli altri titolari, da Consigli a Ferrari fino a Caputo.

Attenzione all'ultimo acquisto - Oltre ad aver chiuso senza cessioni di spicco, il Sassuolo si è voluto fare un regalo di fine mercato prendendo Maxime Lopez dall'Olympique Marsiglia. Prodotto del settore giovanile transalpino, è un centrocampista con ottime qualità nei piedi che permetterà a De Zerbi di modificare anche tatticamente la sua squadra. L'attesa fra gli addetti ai lavori è alta, in società anche, ovviamente. E se rispetto al recente passato il classe '97 dovesse riuscire anche a migliorare i propri numeri in fatto di gol e assist, allora in futuro il Sassuolo potrebbe avere in rosa (i neroverdi hanno il diritto di riscatto) anche un altro big da blindare dagli assalti delle big.