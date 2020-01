© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek continua a piacere al Tottenham, alla ricerca di un sostituto per l'attacco dopo il grave infortunio di Kane. I contatti sono continui, ma al momento c’è distanza tra le due società. Il club inglese, infatti, vorrebbe Piatek in prestito, una formula però non gradita dai rossoneri, che non sono intenzionati a lasciar partire il giocatore senza un ritorno economico: lo rivela Sky.