Il Tottenham può perdere il suo cervello: Eriksen fra mercato e rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Situazione particolare quella di Christian Eriksen al Tottenham. Il danese è uno dei pilastri della squadra di Pochettino, nonché uno dei giocatori con maggiore talento dell'intera rosa. E infatti, tanto in Premier quanto in Champions, il classe '92 è risultato spesso e volentieri decisivo. Giusto per rendere l'idea questa stagione, nelle 43 partite giocate con gli Spurs, Eriksen ha segnato 8 gol e servito la bellezza di 17 assist. Logico che il suo nome sia ambito da tanti top club europei, col Real Madrid che da oramai un paio di stagioni lo ha inserito nella propria lista degli acquisti. Il club londinese, fra i più forti d'Inghilterra a livello economico, non ha mai voluto ascoltare niente e nessuno chiudendo la porta in maniera preventiva ad ogni possibile trattativa. Ma in estate la situazione potrebbe cambiare radicalmente: perché Eriksen non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020 e difficilmente lo farà nelle prossime settimane. Situazione che mette gli Spurs con le spalle al muro, visto che senza rinnovo a gennaio potrebbe firmare senza remore per altri club. E allora una valutazione in merito è d'obbligo: fra luglio e agosto, nonostante la scadenza ravvicinata, il Tottenham potrebbe comunque incassare una cifra importante, superiore ai 60 milioni di euro. E la Juventus, fiutato l'impasse sulla trattativa per il prolungamento, si è messa in fila in attesa di novità.