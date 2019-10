Ilicic travolge l'Udinese: 2 gol, rigore procurato e 3-1 per l'Atalanta al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa. La voglia di riscatto dell'Atalanta dopo il pesante ko di Manchester in Champions dinanzi al bisogno di continuità dell'Udinese a una settimana dalla vittoria casalinga col Torino. Le premesse per assistere a una bella partita, in questo caldo pomeriggio del Gewiss Stadium e in questo nono turno di Serie A, c'erano tutte. E il primo tempo ha sicuramente mantenuto le aspettative, anzi le ha forse addirittura superate.

Pronti-via, Udinese in vantaggio - Parte meglio l'Atalanta, che diventa padrona del campo e costruisce buone trame di gioco fin dai primi minuti. La prima occasione da rete non tarda così ad arrivare, ma al 7' Muriel non riesce a trasformare sotto porta un cross basso di Hateboer dalla destra. Gol sbagliato, gol subito, perché appena quattro minuti più tardi Stefano Okaka sblocca il risultato sfruttando con massima freddezza un erroraccio di Kjaer davanti alla propria aerea. "Assist" decisivo del difensore danese, che permette all'attaccante avversario di puntare Gollini e batterlo incontrastato per l'1-0.

Reazione immediata - Il gol subito, come già accaduto spesso quest'anno, non spaventa però l'Atalanta, che si rimette in campo con ordine e si lancia subito in avanti alla ricerca del pari. Capitan Gomez chiama Musso a una grande parata con un tiro dal limite dell'area al 16', poi ci pensa Josip Ilicic (il migliore finora) a firmare l'1-1: palla in profondità di De Roon per lo sloveno, spietato dinanzi alla porta. Decisivo, in questa circostanza, il lavoro del VAR, che ha consentito al signor Maresca di correggere la sua decisione dopo aver precedentemente annullato la rete per fuorigioco.

One man show - L'Udinese risponde con un tiro di Lasagna ben parato da Gollini, poi ecco l'episodio che può decidere il corso dell'intero incontro: Opoku stende il solito Ilicic davanti a Musso, seconda ammonizione per il difensore bianconero e penalty che Muriel trasforma senza alcuna difficoltà al 35'. La compagine di Tudor va sotto, resta in dieci e sbanda comprensibilmente, con l'Atalanta che ha pure la possibile palla del 3-1. Al 37' Maresca vede infatti un tocco di mano in area di Becao su un cross del 'Papu', decretando un secondo calcio di rigore per i padroni di casa. Anche in questo caso, però, tocca al VAR cambiare la decisione del direttore di gara, che torna sui suoi passi e fa riprendere il gioco. Poco male, comunque, perché il 3-1 della Dea si concretizza al 42': azione insistita dei nerazzurri nell'area dei friulani, che non riescono a spazzare via il pallone e devono dunque arrendersi alla conclusione risolutrice di un Ilicic straripante. È questa l'ultima emozione di un primo tempo intenso, avvincente, frizzante dal 1' al 45'.