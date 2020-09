Immobile torna sul flop a Dortmund: "Klopp ripose più fiducia in chi gli dava certezze"

Intervista a SportBild per Ciro Immobile, la punta della Lazio è tornata anche sul 'flop' della sua avventura al Borussia Dormtund. “Penso di essermi trasferito al Dortmund in un momento scomodo per la squadra. BVB e Jürgen Klopp sono stati campioni nel 2011 e nel 2012 e poi due volte secondi. I giovani stranieri sono stati inizialmente esclusi. Non credo che Jürgen Klopp non vedesse nessuna qualità in me, ma in quella fase difficile ha riposto più fiducia nei giocatori che già conosceva e sui quali aveva fatto affidamento in precedenza ", ha detto Immobile.