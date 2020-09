In che ruolo giochi? Risponde Kulusevski: "Io comodo in tante zone, con Pirlo parlo tanto..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, al nuovo centrocampista della Juventus Dejan Kulusevski è stato chiesto del suo ruolo in campo. Questa la risposta del calciatore svedese: "Ho giocato in tanti ruoli, dove mi mette il mister gioco. Dipende contro chi giochiamo e come giochiamo. Io mi sento comodo in tutti i ruoli", ha detto Kulusevski che s'è poi soffermato sul suo rapporto con Andrea Pirlo. "Mi parla tanto, sono fortunato a essere allenato da lui. Mi dà sempre consigli e farò di tutto per aiutarlo"

