Incontro ADL-James Rodriguez, smentita del Napoli. Patron a Milano

Fonte: con la collaborazione dell'inviato Ivan Cardia

Secca smentita del Napoli riguardo il presunto incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli e il calciatore del Real Madrid James Rodriguez a Capri, notizia diffusa in questi minuti da Il Mattino sul proprio sito. Il club azzurro al contrario fa sapere che non è in corso alcun incontro.

De Laurentiis, pur non avvistato dai giornalisti attualmente al lavoro nella sede della Serie A, dovrebbe essere all'interno della stanza dei bottoni del calcio italiano. Chi lavora nella sede della Lega assicura che il patron azzurro è uno dei protagonisti dell'assemblea attualmente in corso in Via Rosellini, a Milano.