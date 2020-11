Insigne segna e mostra la maglia di Maradona: "È venuto a mancare il nostro idolo"

vedi letture

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a SKY dopo la vittoria per 4-0 contro la Roma, sottolineando come la morte di Diego Armando Maradona abbia influito sulla partita. “È una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Dedichiamo la nostra vittoria a lui, per noi era un motivo in più per fare bene”.