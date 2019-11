Inter, a gennaio possibile tentativo per De Paul. Dimarco contropartita

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport l'Inter vuole piazzare un colpo durante il mercato di gennaio. L'investimento dei nerazzurri potrebbe essere fatto per Rodrigo De Paul, argentino dell'Udinese che piace tanto ad Antonio Conte e e che viene valutato circa 35 milioni di euro. Se a gennaio i friulani avranno ipotecato o quasi la salvezza, il discorso potrebbe essere più semplice, magari con l'inserimento di Federico Dimarco come contropartita tecnica.