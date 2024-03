Inter, a Madrid di nuovo con la ThuLa. Thuram: "Lautaro di grande aiuto come sempre"

Questa sera (fischio d'inizio alle ore 21) l'Inter è attesa dal confronto sul campo dell'Atletico Madrid, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo che i 90 minuti della sfida d'andata vedono i nerazzurri avanti di un gol, quello segnato da Marko Arnautovic a San Siro.

Nel pre-partita, ai microfoni di Inter TV, ha parlato l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram: "Noi siamo tranquilli e concentrati su quello che dobbiamo fare stasera e vedremo quello che il campo dirà. I movimenti degli attaccanti? Saranno fondamentali, come nelle partite di campionato. Lautaro Martinez torna in squadra oggi e sarà un grande aiuto come sempre".