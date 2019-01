Inter, ag. Candreva: "Ha giocato poco, obbligati a tenere gli occhi aperti"

© foto di PhotoViews

Federico Pastorello, agente di Antonio Candreva, parla così ai microfoni di Sky del futuro del suo assistito: "L'intenzione di Candreva erano quella di rimanere all'Inter ad inizio stagione, ma nel calciomercato le dinamiche sono sempre molteplici. Per il momento non ha trovato grande spazio e siamo obbligati a tenere occhi e antenne dritte per valutare se esiste qualche opportunità da, eventualmente, valutare insieme al ragazzo e all'Inter".