Inter, Agoume blindato: rinnova e ora può partire in prestito. Ci sono Parma e Saint-Etienne

Lucien Agoume blindato: l'Inter ha chiuso le trattative per il rinnovo fino al 2025 con il gioiellino francese come oggi anticipato da TMW. Una promessa fatta l'estate scorsa quando i nerazzurri avevano battuto la concorrenza di tanti club inglesi e del Barcellona per il talento classe 2002, che all'epoca era minorenne e non poteva vincolarsi per più di tre anni. L'anno prossimo, secondo i colleghi di FcInterNews.it, potrebbe anche partire in prestito per dodici mesi (o dieci, visto il prolungarsi del 2019-20), dopo aver fatto esperienza anche con la squadra di Conte in questa annata. Saint-Etienne e Parma stanno seguendo con attenzione la vicenda e hanno chiesto informazioni.