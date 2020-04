Inter, Agoumé: "Conte miglior allenatore al mondo, osservo Borja ma anche Brozovic"

Lucien Agoumé è fra i profili più interessanti dell'Inter. Il giovane centrocampista nerazzurro si è raccontato ai taccuini di Tuttosport. In primis un elogio al suo tecnico: "Vorrei dire prima di tutto una cosa: per me è stato un privilegio conoscere il mister. Antonio Conte è sicuramente uno dei più bravi allenatori al mondo, se non il migliore. Lavorare con lui ogni giorno è un piacere. Non mi ha detto molte cose, ma di impegnarmi e far vedere le mie qualità senza paura. Conte e Oriali? Entrambi sono stati due grandi campioni e hanno vinto tante cose, sia con la nazionale che con i rispettivi club. Quando mi parlano, io li ascolto sempre con attenzione. Il mister quando c’è qualcosa che non va durante gli allenamenti me lo dice sempre. Il giocatore che osservo di più? Borja Valero per la sua esperienza e perché giochiamo nello stesso ruolo. Ha grande qualità. Però guardo molto anche Brozovic".