Inter ai quarti di Europa League col B. Leverkusen, Eriksen: "Bella sfida, hanno ottimi giocatori"

Intervistato da Inter Tv, il fantasista nerazzurro Christian Eriksen ha parlato così in vista dei quarti di finale di Europa League col Bayer Leverkusen: "Questa è una competizione importante, non importa dove e in che condizioni tu stia giocando. Devi essere sempre focalizzato sul match: certo è un po' noioso giocare senza tifosi, non c'è l'atmosfera classica. Noi cerchiamo di farli emozionare mentre ci guardano in tv, speriamo di poter riabbracciare i nostri sostenitori presto. Per quanto riguarda i prossimi avversari, col Bayer Leverkusen sarà una bella sfida, hanno bei giocatori e hanno fatto bene in coppa".