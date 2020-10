Inter, Alessandro Bastoni positivo al COVID-19: "Sto bene e sono in isolamento"

vedi letture

Alessandro Bastoni ha pubblicato un post su Instagram' all'indomani della notizia della sua positività al COVID-19. "Buongiorno a tutti! Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio", ha scritto il difensore nerazzurro classe '99 che adesso è in quarantena proprio come l'altro giocatore dell'Inter positivo, ovvero lo slovacco Milan Skriniar.