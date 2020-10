Inter, alla ricerca della solidità perduta

Il ritorno di Bastoni dal primo minuto è la notizia più bella per un’Inter alla disperata ricerca di una solidità difensiva perduta. I nerazzurri hanno infatti inanellato uno score nefasto dal punto di vista delle reti subite, anche a causa delle tante defezioni concentratesi proprio nel reparto arretrato. Un trittico che comprenda lo stesso Bastoni con De Vrij e D’Ambrosio è però molto simile alla retroguardia titolare ideale di Antonio Conte, e la contestuale presenza dal primo minuto di Darmian sulla destra potrebbe consentire ai nerazzurri di ripristinare gli antichi equilibri. Resta il dubbio sulla corsia opposta, poiché Perisic e Kolarov si contenderanno il posto da titolare vista l’assenza forzata di Young, mentre in mezzo al campo Brozovic sembra avere un’incollatura di vantaggio rispetto a Eriksen per il ruolo di play. Tutto confermato davanti, laddove Lukaku e Lautaro Martinez, in assenza di Sanchez, sono scelte obbligate oltre che i titolari inamovibili del ruolo. Per tornare a una vittoria che manca ormai da troppo tempo e ripristinare almeno in parte il sereno.