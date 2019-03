Inter, Asamoah: "Buon risultato, importante non aver subito gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah ha analizzato il pari a reti bianche dell'Inter sul campo dell'Eintracht ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo creato tanto e abbiamo sbagliato il rigore. Una partita difficile dove loro venivano a pressare uomo contro uomo, è un buon risultato alla fine, è positivo non aver concesso gol. Sapevamo che sarebbe stata difficile come contro il Cagliari, i tifosi spingono i giocatori, da quello che è successo domenica abbiamo imparato tanto. Con questa cattiveria e attenzione dobbiamo fare di più, con qualsiasi squadra ci vuole più del 100%. Il cartellino? Sono andato sulla palla, ho calciato con il collo del piede, poi è ovvio che mi venga addosso. Ero arrabbiato, pensavo fischiasse fallo per me e ha dato fallo a loro ammonendomi Con un giallo nel primo tempo si abbassa il ritmo, devi stare più attento in pressione. Nel primo tempo abbiamo gestito meglio la palla e abbiamo creato tanto, nel secondo tempo ci siamo abbassati per difendere contro una squadra che veniva a pressare. Abbiamo ottenuto un buon risultato senza subire gol".