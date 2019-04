Inter, Asamoah: "La Juve? Quella partita sarà difficile, come le altre"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale difensivo nerazzurro Kwadwo Asamoah ha commentato ai microfoni di InterTV l'1-1 contro la Roma. Queste le sue parole: "Noi abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi per la fretta di andare a fare gol. Loro, invece, hanno giocato con il contropiede e noi abbiamo fatto fatica. Nella ripresa, invece, abbiamo mantenuto il possesso ed attaccato in maniera perfetta. Ed i difensori sono stati bravi ed accorciare subito nelle ripartenze".

La presenza dei due mediani giallorossi vi ha messi in difficoltà?

"Eh, sì. Soprattutto nel primo tempo, quando loro hanno chiuso tanto e non c'erano spazi in cui andare. Nel secondo tempo, invece, siamo andati più sugli esterni. Perché da centrocampo non c'era proprio spazio per entrare. La partita è andata così, perché loro si tenevano dietro con i loro giocatori".

La prossima sfida sarà contro la Juventus.

"Noi vogliamo vincere sempre, tutte le partite. Quella partita sarà difficile, come le altre. Ma noi dovremo prepararla bene, nella maniera giusta: vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".

A livello fisico com'è messa la squadra?

"Stiamo bene, al momento - a parte Brozovic che sta fuori e sta lavorando - siamo tutti tranquilli, anche a livello di mentalità".