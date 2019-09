© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah, jolly dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul caso Dalbert e, più in generale, sulla deriva razzismo negli stadi italiani. "Per me è brutto, ogni anno succede, dà fastidio ma provo a resistere e a non dare ascolto. Alcuni però non ci riescono. L'Inter comunque sta lavorando su questo aspetto, ma dobbiamo riuscire a fare quello che altri Paesi fanno contro il razzismo. Penso che sarebbe meglio per il calcio italiano".