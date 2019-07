Inter, Asamoah ritrova Conte: "Felice di rivederti mister"

Kwadwo Asamoah è pronto a cominciare la stagione e attraverso il suo profilo Twitter ha postato una foto con l'abbraccio con Antonio Conte, suo nuovo allenatore avuto già in passato alla Juventus. Questo il commento del ghanese: "Pronto per iniziare la nuova stagione! Felice di rivederti Mister".

Ready to start the new season! Happy to see you again Mister 💪🏿⚫️🔵 #Training @inter #ForzaInter #Amala

