Inter, Ashley Young: "Dispiaciuto perché non abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0"

Nel post-partita di Inter-Bayer Leverkusen, il laterale nerazzurro Ashley Young si è intrattenuto ai microfoni di Inter TV: "Sono dispiaciuto perché non abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0, ma abbiamo mostrato una grande mentalità. Questa squadra ha grande fiducia per arrivare fino in fondo, tutti danno il 100%. Continuiamo a lavorare duramente in allenamento. I sei giorni per preparare la semifinale? Mi sembrano tantissimi rispetto a quando siamo rientrati. Ora dobbiamo pensare e recuperare".