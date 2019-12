© foto di Imago/Image Sport

Il Lione è pronto a sfidare Inter, e Juventus, per il centravanti del Chelsea Olivier Giroud. Il tecnico Rudi Garcia infatti ha messo il francese in cima alla lista dei desideri con lo stesso calciatore che vedrebbe di buon occhio un ritorno in patria per giocarsi al meglio le chance di convocazione per Euro 2020. Il club transalpino metterebbe sul piatto per il campione del Mondo ben 12 milioni di euro: quattro d'ingaggio per i prossimi sei mesi e altrettanti l'anno per le prossime due stagioni. C'è però da trovare l'accordo con il Chelsea che per liberare Giroud prima della scadenza del contratto, fra sei mesi, vorrebbe una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro.

Lo rivela Fcinternews.it spiegando che l'Inter deve prima di tutto cedere un attaccante (Matteo Politano il nome più gettonato) prima di rilanciare la propria offerta mettendo sul piatto le stesse cifre del Lione per per soli 18 mesi anziché 30 come i transalpini.