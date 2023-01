Inter, attesa la risposta di Skriniar entro il 20 gennaio: se non rinnova può essere ceduto subito

L'Inter è in attesa di conoscere la decisione di Milan Skriniar sul rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e secondo quanto riportato da Sky Sport Marotta e Ausilio attenderanno fino al 20 gennaio. Se dovesse arrivare il no, con lo slovacco che andrebbe dunque in scadenza a fine stagione, la dirigenza lo metterebbe subito sul mercato, cercando di non perderlo a zero.