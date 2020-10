Inter avanti sul Genoa col solito Romelu Lukaku: a Marassi è 0-1 al 64'

Segna sempre lui. Inter in vantaggio sul campo del Genoa col solito Romelu Lukaku: il neo entrato Barella va profondo per vie centrali, palla dentro per il belga che salta in dribbling Goldaniga e col sinistro fulmina Perin. Al 64' Genoa-Inter è 0-1.