Inter, baby talenti nerazzurri - Mirarchi, centrocampista 2002 a tutto tondo

Mattia Mirarchi a Novara brilla un po’ più degli altri. A soli quindici anni è già in grado di interpretare il centrocampista a tutto tondo, abilissimo nelle due versioni difensiva e offensiva. Conquista mille palloni in mezzo al campo, ma poi alza il raggio d’azione e si trasforma in un trequartista dotato di tecnica, velocità di pensiero e conclusione in porta appena intravede un piccolo spiraglio. Un elemento che aiuta in entrambe le fasi con attenzione e personalità. Basi eccellenti sulle quali poter lavorare.

Il Sassuolo nel 2017 è convinto di averlo già in pugno, parecchio più avanti della Spal, in vantaggio pure sull’Inter. Manca la firma su un contratto quadriennale, poi la sterzata da Milano con il responsabile del settore giovanile nerazzurro Samaden che sorpassa all’ultima curva i neroverdi. Mirarchi è destinato a vestire la maglia dell’Inter fino al 2021. E a vincere con essa. Perché al suo primo campionato con l’Under 16 è scudetto. L’anno dopo con l’Under 17 di Zanchetta arriva il titolo e la supercoppa con tanto di incursione in area contro l'Atalanta su servizio di Esposito e gol.

Con la dieci sulle spalle, con le stimmate del talento puro doc. Zanchetta lo ha portato con sé in Under 18 e lui ha risposto nuovamente da comandante del centrocampo, regalando un'altra rete a Roma. Torneo sospeso, ma il jolly calabrese vola già spedito verso la Primavera di Madonna dove troverà le altre baby stelline Schirò e Squizzato. Un altro passo, con la consapevolezza di possedere caratteristiche uniche su cui far leva per giungere presto nel calcio che conta.