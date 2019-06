Inter, ballano 10 milioni per Dzeko: accordo rinviato a luglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko continua a sognare l'Inter, ma la distanza tra domanda e offerta nella trattativa tra club resta di circa 10 milioni di euro. Infatti, davanti al prezzo fissato dai giallorossi per il bosniaco, ovvero 20 milioni di euro, la proposta di Marotta è stata esattamente della metà. Con il giocatore l'accordo c'è già sulla base di 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni. La sensazione è che sia solo una questione di tempo, con la firma che arriverà non prima di luglio. I nerazzurri non hanno intenzione di cambiare obiettivo e il giocatore ha già dato la sua parola a Conte, il braccio di ferro con la Roma è destinato a terminare, anche se resta da capire solo quanto ci vorrà per far crollare le resistenze giallorosse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.