Inter, ballano 5 milioni per Vidal. Il cileno contropartita nell'affare Lautaro

vedi letture

L'Inter è di nuovo in forte pressione su Arturo Vidal. Antonio Conte, in particolare, avrebbe chiesto alla società di riaprire i negoziati con il Barcellona per raggiungere finalmente un accordo e ritrovare il cileno, che ha già allenato alla Juventus. I nerazzurri lo valutano 15 milioni di euro e non sono disposti a pagare di più, mentre il club blaugrana ritiene che la sua partenza non possa essere negoziata per meno di 20 milioni. Differenze, queste, che potrebbero essere annullate qualora si decida di far rientrare l'ex Bayern nell'affare Lautaro Martinez. Lo riporta Sport.