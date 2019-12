Inter-Barcellona, un solo dubbio per Conte. Vidal verso la panchina

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter si giocherà domani sera il passaggio del turno in Champions League nella gara contro il Barcellona a San Siro. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte che deve soltanto decidere se schierare Biraghi o Lazaro sulla sinistra, con D'Ambrosio che sarà il titolare a destra. Al momento l'italiano ex Fiorentina è nettamente favorito. Dall'altra parte Valverde non conterà su Messi, rimasto a Barcellona: con lui tanti altri big resteranno a riposo. Vidal potrebbe partire dalla panchina ma è in ballottaggio sia con Ansu Fati che con Rakitic. Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Junior Firpo, Lenglet, Umtiti, Wagué; De Jong, Busquets, Rakitic; Griezmann, Suarez, Ansu Fati.