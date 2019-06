Inter-Barella, Giulini non fa sconti: il Cagliari vuole 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si sblocca la trattativa tra Inter e Cagliari per il passaggio di Nicolò Barella in nerazzurro. Secondo L'Unione Sarda, infatti, il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, non vuole abbassare le sue pretese: la valutazione del centrocampista è di 50 milioni. L'Inter, invece, punta a un'offerta da 40 milioni (36 più 4 di bonus). Il classe '97 e l'agente, che hanno trovato già l'accordo con i meneghini, attendono nuovi sviluppi.