Inter, Barella si scrolla di dosso il peso dei milioni: si candida per il derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente Barella. E' il sospiro che hanno tirato ieri sera i tifosi interisti oltre che Conte e i dirigenti al momento della rete del pari contro lo Slavia Praga in Champions League. Un pareggio acciuffato al 92' per il rotto della cuffia, con l'ex Cagliari che nella mezz'ora scarsa giocata ha dimostrato più di tutte le precedenti uscite e ora potrebbe aver conquistato un posto da titolare in vista del derby di sabato. L'ultimo gol italiano in Champions dei nerazzurri risaliva al marzo del 2012, con Pazzini che violò la rete del Marsiglia. Non un gol banale dunque, per tanti motivi, anche per scrollarsi di dosso quei 45 milioni di euro versati da Suning nelle casse di Giulini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.