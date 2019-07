Inter, Barella: "Straconvinto del progetto. Conte grande allenatore"

Conferenza stampa alla vigilia della sfida di International Champions Cup per Nicolò Barella, con l'Inter che domani sfiderà il Manchester United a Singapore. Queste le parole del nel centrocampista nerazzurro che ha parlato insieme ad Antonio Conte: "Le sensazioni sono buonissime, l’Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia. Ho raggiunto i compagni un po’ più tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile".

Cosa pensa di questi primi giorni in nerazzurro?

"Io sono straconvinto del progetto dell’Inter, è il club migliore per me con un grande allenatore, sono ambizioso e voglio migliorare".

Come sta procedendo la preparazione?

"Gli allenamenti sono molto duri ma saranno utili nel tempo. Sto cercando di rimettermi al passo con gli altri, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto".