Inter, Bastoni: "Se non si riesce a vincere, non bisogna perdere. Col Real per far la partita"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: "Meritavamo la vittoria per quello che si è visto in campo però quando non si riesce a vincere, non bisogna perdere. Siamo riusciti a strappare un punto alla squadra che settimana scorsa ha battuto il Real. Poteva andare meglio ma va bene così".

Ora nel girone cosa cambia?

"Per noi cambia poco. Che sia il Real Madrid o lo Shakhtar puntiamo a vincere e portare la nostra filosofia. Andremo a Madrid per provare a far la partita e vincere".

Serve quella freddezza in più negli ultimi metri?

"Non devo dirlo io che abbiamo due grandi attaccanti e un potenziale offensivo ampio. Oggi abbiamo preso due traverse, abbiamo creato tanto e ci sta a volte di non buttare dentro la palla. Sono soddisfatto della solidità difensiva".