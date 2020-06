Inter, Bellerin interessa ma non è una priorità: l'Arsenal lo valuta 25-30 milioni

L’Inter continua a seguire con interesse la situazione di Hector Bellerin, esterno destro dell’Arsenal. Lo spagnolo, frenato da alcuni problemi fisici negli ultimi mesi, secondo FcInterNews continua ad essere sui taccuini nerazzurri in vista della prossima sessione di mercato. Ad oggi il suo nome non sembra essere una priorità, ma l’idea è comunque presente nelle menti di Ausilio e Marotta. I Gunners lo valutano 25-30 milioni di euro e soprattutto nel caso in cui dovesse restare Arteta in panchina l’addio diventerebbe un’opzione concreta. Su Bellerin, oltre all’Inter, ci sono anche Siviglia e Atletico Madrid.