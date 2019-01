© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao si avvicina all'Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci sarà infatti una sinergia di mercato tra l'Inter e il ChievoVerona per l'acquisto del portiere, con gli scaligeri che lo acquisteranno dal Cruzeiro per poi girarlo ai nerazzurri la prossima estate.