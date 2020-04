Inter, Brazao rientra a fine stagione. Poi nuovo prestito in Italia o Spagna

Al termine della stagione in corso Gabriel Brazao, portiere brasiliano classe 2000, farà ritorno all’Inter dopo il prestito all’Albacese. Il giocatore, però, non rimarrà a Milano per comporre il terzetto di estremi difensori della rosa di Antonio Conte, ma ripartirà nuovamente a titolo temporaneo. Per Brazao Italia e Spagna sono le destinazioni più probabili. A riportare la notizia è FcInterNews.it.