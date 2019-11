Inter, caccia al colpo low cost. Piace Kucka, Benassi l'alternativa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport l'Inter potrebbe tentare un colpo low cost in mezzo al campo. Occhio a Juraj Kucka, slovacco del Parma che sta facendo molto bene con la maglia dei Ducali. I rapporti tra i club sono ottimi, anche se il Parma non vorrebbe perdere l'ex centrocampista del Genoa. Se la soluzione dovesse convincere Conte, Marotta e Ausilio, un accordo potrebbe essere trovato. L'alternativa potrebbe essere Marco Benassi della Fiorentina: un'idea che in estate non non scaldava, nonostante il giocatore abbia i mesi per essere inserito in lista Champions come prodotto del vivaio interista.